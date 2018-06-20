В Десне катались на танках по дну и ныряли водолазы ВСУ: видео

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Как бронетехника, так и экипажи справились с учебными заданиями на ура

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Примечание: проезд танка по дну - на 1 минуте 47 секунде видео

В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который расположен в поселке Десна Черниговской области, военнослужащие обучались легководолазному делу и ездили на танках по дну рва. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба 169-го учебного центра ВСУ.

"Вслед за преодолением водных преград бронетехникой в центре восстановили и еще одну дисциплину - легководолазную подготовку", - объяснили в пресс-службе.

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Как считает командование "учебки", в реальных боевых условиях с танком может произойти что угодно, а потому экипажи должны быть и психологически, и физически готовы к тому, чтобы прибегнуть к немедленным действиям как на суше, так и в воде.

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Теги: ВСУ, учения, танк, полигон, водолазы, десна
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