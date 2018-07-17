В Киеве сняли с фонаря двухметрового питона: видео

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Боты:

Кому принадлежит змея и как она оказалась на улицах города - неизвестно

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В Киеве на улице Жилянской прохожие случайно обнаружили двухметрового тигрового питона. Змея устроилась на фонаре, сообщает Команда спасения животных.

Прохожий, обнаруживший животное, вызвал специалистов. Прибывший спасатель при помощи телескопической палки снял питона с фонаря.

Змею длиной около 2 метров передали на временное содержание частному специалисту.

Спасатели уведомили полицию о сбежавшем питоне. Как он оказался на фонаре, не установлено. Однако спасатели заявили, что готовы вернуть животное владельцу.

"Мы готовы вернуть змею владельцу, если он предоставит доказательства того, что змея принадлежит ему и расскажет, каким образом она оказалась на фонаре", — написали на официальной странице в Facebook.

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Теги: киев, змея, питон
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