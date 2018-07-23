В Одессе украли памятник коту-геймеру - видео

Момент кражи заснят камерой видеонаблюдения

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В Одессе неизвестный украл недавно установленный памятник коту-геймеру. Об этом сообщил в Facebook советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

По факту кражи скульптуры открыто уголовное производство.

Момент кражи засняли камеры видеонаблюдения. Злоумышленник сел на скамейку рядом со скульптурой, оторвал ее и быстро ушел.

Скульптуру "кот-геймер" установили 5 июля в переулке Маяковского в рамках проекта "Одесские коты". Скульптуру со специальной подсветкой изготовлена из полиэфирной смолы и акрила.

Руководитель и основатель платформы "Доброе дело" Анатолий Кавун написал в Facebook, что памятник будет восстановлен, поскольку сохранились форма, по которой его изготовляли.

Проект "Одесские коты" - серия скульптур, расположенных в необычных местах Одессы (на дереве, на крыше и т.д.).

В мае сообщалось, что в США украли костюм "Железного человека" Тони Старка.