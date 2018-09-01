В РФ пассажирский самолет загорелся после посадки: видео

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Умер сотрудник аэропорта, 18 человек пострадали

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Ночью 1 сентября пассажирский Boeing 737, летевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Самолет приземлился со второй попытки, но экипаж не смог удержать самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения.

Сообщается, что Boeing врезался в ограждение, после чего загорелся.

"Самолет выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла", - сказал источник в службах аэропорта. Он сообщил, что пожар, возникший от удара, потушен.

В результате аварии одиннадцать человек госпитализировали в медицинские учреждения. Сотрудник аэропорта скончался, предположительно, от сердечного приступа по дороге в больницу. Всего в результате инцидента пострадало 18 человек. Об этом сообщил российское агенство ТАСС. Южная транспортная прокуратура РФ возбудила уголовное дело.

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Теги: сочи, авария самолета
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