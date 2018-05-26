Военные ВСУ уничтожили минометную батарею боевиков: видео

Сделать это удалось с помощью беспилотных летательных аппаратов

Реклама

Реклама

На Светлодарской дуге 54-я бригада ВСУ ударами с беспилотников уничтожила минометную батарею боевиков "Слив". Соответствующее видео опубликовано на сайте YouTube.

В описании к ролику говорится, что с этой позиции террористы раз в 2-3 дня обстреливали расположения украинских военных.

На момент атаки на позиции "Слив" находились два миномета калибра 120 мм, два грузовых автомобиля УРАЛ, грузовой автомобиль КАМАЗ, склад боеприпасов.

В результате спланированной операции уничтожены два миномета, выведена из строя грузовая техника, частично уничтожен склад боеприпасов. Кроме того, по данным разведки, ранены три боевика.

Вчера, 25 мая, ВСУ точечно уничтожили гаубицы боевиков в жилом районе Горловки.