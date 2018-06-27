Захватывающее зрелище: танки ВСУ ныряют под воду - видео

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Экипажи многотонных стальных машин учились преодолевать водные преграды как по дну, так и на понтонных переправах

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Танковые бригады оперативного командования "Север" Вооруженных Сил Украины в рамках учений по территориальной обороне "Північна фортеця-2018" отработали форсирование водных преград как по дну, так и в надводном положении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Все экипажи с поставленной задачей "справились хорошо", отметило командование учений.

"Обучение продолжаются, и танкисты продолжат оттачивать мастерство на полигоне, чтобы достойно применить эти навыки в реальных боях против врага", - подчеркнули в Минобороны.

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Ранее подобное видео о "подводных танках" было с учений в центре Сухопутных войск ВСУ в поселке Десна Черниговской области.

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Теги: ВСУ, учения, танк, полигон
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