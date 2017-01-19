Евгений Нищук: Декоммунизация проходит коммунистическими методами

Министр культуры - о качестве телеконтента, реформировании министерства, декоммунизации, перспективах нашего Евровидения и неосторожных фразах

Евгений Нищук, пожалуй, наиболее далекий от кабинетной номенклатуры и бюрократии член Кабинета министров Украины. Актер театра и кино, голос и ведущий обоих Майданов, Нищук никогда не скрывал своих политических взглядов, ориентированных на патриотизм и европейские ценности. В отличие от многих первых лиц украинской оппозиции времен Януковича, Евгений не покинул сцену Майдана в самые опасные и жаркие дни Революции Достоинства - его голос поддерживал и мотивировал людей до последнего. Точнее - до победы, после которой настал черед первого прихода актера Нищука в украинское правительство - с февраля по декабрь 2014-го он занимал пост министра культуры. Затем, после небольшого перерыва "на Кириленко", с апреля 2016-го по сей день Нищук возглавил министерство культуры во второй раз. В интервью ЛІГА.net министр рассказал о своем отношении к методам проведения декоммунизации, поделился планами культурной политики Украины в новом году, рассказал о подготовке к Евровидению-2017 и затронул тему коварства информационных войн.



- Сейчас еще не закончились новогодние праздники. У людей выходные, многие проводят время у телевизора. Оцените качество эфирной сетки украинских телеканалов в эти дни - есть ощущение, что вычеркнутые после декоммунизации советские фильмы заменили весьма низкопробным продуктом. Есть ли влияние министерства культуры на телеконтент, и если да, то в каких масштабах?

- Качество эфирной сетки тревожит уже долгое время. Не то, чтобы тревожит, а вообще лично у меня как у человека вызывает негативные эмоции. В Facebook я, например, получаю в последнее время много сообщений в духе: Сделайте что-то с этим - запрещайте, регулируйте, влияйте на то, что мы смотрим в новогоднюю ночь или праздничные дни. К сожалению, рычагов влияния у Министра культуры на этот процесс практически нет. Но мы работаем над тем, в том числе и при помощи депутатского корпуса и Нацрады по вопросам телевидения - разработать варианты влияния на телеканалы. Или через закон или через определенные санкции со стороны Нацрады.

Ситуация очень деликатная, потому что легко обвинить в цензуре со стороны государства, вмешательстве в редакционную политику. Я неоднократно говорил, что я против цензуры на искусство, но…

- …телевидение это не совсем искусство.

- В том-то и дело, телевидение, во многом, это пропаганда. А в определенной степени цензурировать пропаганду необходимо. У нас есть министерство информационной политики, есть Госкомтелерадио, которые должны разработать сдерживающие механизмы, и мы, как министерство, сможем присоединиться к процессу. К примеру, существует канал "Культура", за который я частично боролся и хочу бороться. Его сейчас перевели в редакцию, а это был хороший телеканал, который много работал, в том числе, и в исследовательской плоскости - делал передачи в разных жанрах про наших прекрасных деятелей искусства. Они и продолжают это делать, но ресурсов не хватает и охват не тот, который хотелось бы.

А так я согласен - у телеканалов есть возможности производить более качественный современный контент на новогоднюю и рождественскую тематику в том числе. Просто удивляет, почему так не делают.

- Может быть, идут по пути наименьшего сопротивления - запустить с утра до вечера "95 квартал" и все.

- Ну, есть еще программа Сергея Притулы "Варьяты". В данном случае это хороший противовес другим в том же формате.

- Вопрос эфирной сетки в этом году интересовал особо, так как именно с этого года активнее заработал процесс декоммунизации. Не знаю, такое ли зло представляли собой советские, в том числе, и новогодние фильмы, что в процессе декоммунизации их почти на 100% заменили другим, не всегда более качественным контентом. Ваше отношение к сегодняшнему процессу декоммунизации в целом - плюсы и минусы.

- В целом процесс декоммунизации позитивен, неизбежен и логичен - через это проходили многие страны. Другое дело, что в некоторых случаях бывают перегибы. То, что исчезают памятники Ленину и другие каменные идолы - это хорошо, но существует большое количество произведений искусства и объектов советского времени, которые стоило бы сохранить. Даже пропагандистского толка. Формат сохранения можно обсуждать - например, выделить для них отдельный музейный комплекс. Сейчас обсуждается возможность сделать подобный на территории киевского ВДНХ.

Качество эфирной сетки тревожит уже долгое время. Телевидение, во многом, это пропаганда. А в определенной степени цензурировать пропаганду необходимо

- Приведите примеры.

- Как правило, это скульптурные композиции. Есть памятники, созданные известными скульпторами, есть хорошие мозаичные работы на стенах зданий, на остановках и вокзалах - не только в Киеве. Мне жаль, что они зачастую просто сбиваются и закрашиваются. То есть декоммунизация проходит фактически коммунистическими методами. Это история и не обязательно ее уничтожать, ведь можно просто переместить в специально отведенное место. Например, по дороге во Львов на трассе был очень сложный с технической точки зрения и качественный - с точки зрения искусства объект - "Памятник бойцам Первой конной армии", скульпторы которого за него стали Лауреатами Государственной премии им. Т. Г. Шевченко. Он прямо нависал над дорогой, а сейчас там просто металлический скелет, памятник полностью разобран на металлолом, но я считаю, что надо было сохранить.

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В этом контексте я инициировал присоединение Украины в качестве наблюдателя к соглашению Совета Европы по культурным маршрутам. Один из таких маршрутов называется "Путями тоталитаризма". И как раз страны, которые объединились в этом маршруте - Румыния, Чехия и другие, вместе думают и находят новые способы представление наследия тоталитарного режима. Это касается и зданий, и монументов, и целых городских районов.

Есть перегибы и точки зрения декоммунизации на ТВ. Например, в запретах на кино советского периода. Действительно, в ряде фильмов снимались актеры, которые либо подписывали какие-то коллективные письма антиукраинского характера, либо высказывались публично - словом, как-то засветились не с нашей стороны в украинско-российской войне. Например, есть такие в эпизодах "Иронии судьбы".

Но ведь многие из этих фильмов снимались 30 и более лет назад - актеры выглядели иначе, да и персонажи, если честно, в сознании людей живут отдельной от игравших их актеров жизнью. К тому же, это, мягко говоря, не премьерные показы, и, при нынешнем развитии Интернета, любой желающий без труда скачает все, что угодно. Именно поэтому сейчас мы в процессе создания межведомственной комиссии с СБУ, Нацсоветом по вопросам телевидения и общественным сектором для того, чтобы урегулировать определенные вещи, которые были изначально топорно проработаны. Конечно, мы не должны заигрывать с советской ностальгией - это время к счастью прошло, к тому же - идет война. Но недостаточная деликатность и рубка с плеча может привести к диаметрально противоположным результатам, чем те, которые мы ждем от декоммунизации.

- Любая деятельность и планирование требует финансирования. Расскажите о бюджете министерства культуры на 2017 год: в достаточном ли объеме финансируется культура, или снова по остаточному признаку? Каковы основные статьи расходов и почему?

- Хотел бы отметить увеличение финансирования. Возможно, потому что у коллег из министерства финансов и профильных парламентских комитетов было доверие и лично ко мне. По крайней мере, от тезиса, что культура финансируется по остаточному принципу, нам удается потихоньку уходить.

- В процентном соотношении это насколько больше? Каким был бюджет в прошлом?

- Один из главных пунктов - серьезное увеличение финансирования украинского кинопроизводства (500 миллионов гривень составит бюджетное финансирование Госкино в 2017 году - ред). Уже в прошлом году в прокат вышло много украинских фильмов и один 3D-мультфильм. И это уже не только арт-хаус и фестивальное кино, которое в Украине очень высокого качества и это подтверждают наши многочисленные награды, а и популярный жанр, рассчитанный на широкого кинозрителя. Пока есть ряд вопросов к качеству, но и оно неизбежно будет улучшаться с наращиванием объемов производства.

Отмечу, что планируется серьезно улучшить качество и объем своих телесериалов - это напрямую касается вопроса качества сетки телевизионных эфиров, с которого мы начали разговор. Телеканалы очень зависят от телесериалов. Мы общались с собственниками телеканалов, которые утверждают, что у них свое, а, значит, украинское производство. Хотя по тематике, картинке и актерскому составу оно часто не отличается от российского продукта. Тогда они говорят, что готовы заменить это на чисто украинский продукт, но так как он в первый период вряд ли будет окупаться, телеканалам нужна будет помощь государства.

Возможно, нужно пойти и на это. Кстати, так было, когда бюджет компенсировал кинотеатрам переход на полностью украинский дубляж. Прошло совсем немного времени и все убедились, что украинский перевод и дубляж в разы лучше и качественнее российского. И сегодня такой проблемы просто нет. Так же, уверен, будет и с восприятием украиноязычных сериалов с чисто украинской тематикой. Нужно только начать. Нам сегодня очень не хватает простого ироничного и доброго украинского кино и сериалов - про людей, без лишней патетики. Быть может, сразу достичь высокого качества не удастся, но, повторюсь, качество порождается системностью. На кинопроизводство в 2017 году выделено 500 миллионов гривень - в прошлые годы было не более 200 миллионов.

Также мы планируем улучшить и сделать более системной презентацию Украины за рубежом. К примеру, я говорю об украинском национальном павильоне на Венецианском биеннале, где презентуем современное искусство Украины; о национальном стенде на Франкфуртском международном книжном ярмарке и других всемирно известных площадках.

Отдельно также предусмотрено финансирование Института книги, в задачи которого, среди прочего, будут входить и переводы украинских авторов на иностранные языки и, наоборот, лучших актуальных иностранных произведений - на украинский.

Также немалая часть бюджета запланирована на реставрацию исторических памятников национального наследия - например, ряда объектов Софии Киевской, заканчиваются работы в Андреевской церкви. Это серьезная работа и серьезные расходы - многие исторические здания, замки и дворцы требуют реставрации. Летом 2016 мы создали национальный центр ICCROM в Украине на базе Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, задачей которого является сохранение реставрационных методик и развития реставрационных школ в Украине с учетом передового международного опыта. Сюда же можно отнести и вопросы, связанные с киностудией Довженко, которая пребывает в плачевном техническом состоянии. Хотелось бы дать ей новое дыхание, наполнить ее жизнью, искусством, свежим творческим потенциалом.

- Не секрет, что советская традиция функционирования министерства культуры нуждается в пересмотре и модернизации. Например, отказались ли вы от каких-то статей расходов, которые можно было бы назвать архаичными. Не знаю, что это может быть - сельские клубы, которые просто числятся на балансе, или что-то еще.

- Хочу еще раз пояснить всем, что министерство культуры давно не занимается содержанием объектов в регионах - об этом просто часто спрашивают. Согласно децентрализации они находятся на балансах местных бюджетов. За нами остался ряд театров, которые имеют статус Национальных. Среди них, к примеру, киевские театры Франка и Леси Украинки, театр Заньковецкой, харьковская, одесская и львовская оперы.

Мы также не ивент-агентство, которое организовывает массовые мероприятия в регионах, хотя, действительно, мы можем поддержать хорошие инициативы. Министерство культуры должно определять основы и направления культурной политики, сохранять наследие, но и внедрять современные тренды, способствовать обмену опытом с западными специалистами на благо всей отрасли, для этого проводить конференции, круглые столы, активно звучать в международном контексте, как страна с уникальной культурой - как древней, так и современной и актуальной.

Возвращаясь же к сельским клубам, они хоть и не находятся в нашем хозяйственном подчинении, но они в сфере наших интересов. Эти объекты сейчас недооценены по достоинству, они нуждаются в модернизации и соответствию XXI веку. Об этом я часто говорю в общении с губернаторами, мэрами городов и начальниками управлений культуры. Их разветвленная сеть - клубов, библиотек, домов культуры - может сыграть важнейшую роль в сфере культуры, творческого образования, сохранения традиций различных регионов, привлечения в эти стены, как молодежи, так и людей старшего поколения.



Евровидение принесет Украине прибыль и те 15 миллионов евро гарантированных государством в 2016 году вернутся уже в этом году двойной или тройной прибылью

В нашем министерстве сейчас активно готовятся стандарты - так называемая "корзинка культурных услуг". Это гарантия равного доступа во всех регионах Украины к источникам творчества и культурного развития. И именно здесь вышеупомянутые локальные культурные институты играют ключевую роль.

- Не наблюдается ли в последние года уменьшение потока частных спонсоров и меценатов в сфере культуры? Все-таки третий год идет война - многие помогают АТО, волонтерским организациям, переселенцам. А у многих просто закончились деньги.

- При всех трудностях нам удалось сохранить интерес частного капитала к участию в культурной сфере. Во многом из-за того, что нам удалось качественно изменить подходы и концепции. Например, те же памятные даты - День Независимости, День Достоинства, День памяти и примирения 8 мая проходят совсем иначе - качественнее, сценарно умнее и креативнее, чем за все предыдущие года. То же самое касается и других инициатив в сфере культуры - люди, понимая свою ответственность, по собственному желанию и по мере возможностей помогают их воплощать в жизнь.

Одним из наших шагов, которые помогут сделать это сотрудничество эффективнее, стала разработка с коллегами в составе экспертов и специалистов в сфере культуры, представителей Минкульта, Кабинета Министров Украины, Администрации президента Украины - Закона про Украинский культурный фонд. Он прошел многочисленные обсуждения на разных уровнях и был одобрен на заседании Совета Реформ при президенте Украины. Мы, как участники процессов стремимся к систематизации работы, переосмысления механизмов взаимодействия государственного и негосударственного секторов. Создание такого фонда будет сопутствовать модернизации и поддержке украинского искусства, соответствующих условий для развития интеллектуального и духовного потенциалу личности и государства, обеспечении широкого доступа к культурному наследию, поддержку культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировой культурный контекст. К этому процессу мы планируем привлекать высококачественных специалистов, которые тесно взаимодействуют с культурным обществом и являются независимыми в принятии решений. Буквально на днях этот Законопроект будут рассматривать в Верховной Раде и мы очень надеемся на его поддержку депутатским корпусом.

- Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Понимаю, что это сфера ответственности Национальной телерадиокомпании, но все же вы как министр культуры участвуете в процессе подготовки. Коротко: успеваем?

- Сразу после победы Джамалы в Стокгольме я понял, что не могу не принять активного участия в этом процессе. Конечно, техническое и организационное обеспечение конкурса лежит на НТКУ как стороне контракта с EBU, но я прекрасно осознавал, что без политической и культурологической поддержки провести Евровидение будет намного сложнее. Это был непростой, но интересный этап. И я благодарен премьер-министру за доверии ко мне и моей работе. Это касается и подготовки правительственных решений, которые мы должны были принять, и иногда очень сложные переговоры со швейцарской стороной, и многое другое. И ни разу мы не сталкивались с угрозами срыва проведения конкурса. Нам удалось, и это был беспрецендентный случай, провести открытый конкурс среди городов-претендентов. Каждый из участников смог показать себя, свой потенциал и свои перспективы. Как заместитель главы оргкомитета я посетил те города-финалисты, которые претендовали на проведение конкурса у себя - Киев, Одессу, Днепр. Я в этом процессе с самого начала - и в рабочие и выходные дни, и я абсолютно уверен, - все под контролем и Евровидение в Украине пройдет. Причем на самом высоком уровне. Уверен, конкурс принесет Украине прибыль и те 15 миллионов евро гарантированных государством в 2016 году вернутся уже в этом году двойной или тройной прибылью.

- Зураб Аласания, уходя с поста директора Нацтелерадиокомпании говорил, что требование провести Евровидение без достаточного финансирования стало одной из причин расставания.

- Я не могу комментировать слова Зураба - у него были свои причины.

- Многие говорят об имиджевом значении конкурса. А каково ваше личное отношение к Евровидению? Не кажется ли оно вам переоцененным, как в финансовом, так и в культурном смысле?

- Любая победа украинца - это победа всей Украины. Евровидение - это еще одно окно возможностей показать в прямом эфире какими мы есть на самом деле, а не такими, какими нас пытаются показать пропагандистские СМИ. Это возможность чтобы в мире стало больше правдивой информации о современной Украине. Конкурс раскручен, он имеет прекрасную телевизионную сетку трансляций по всему миру, и это нужно использовать. Все должны увидеть, что мы можем принять международный конкурс на высочайшем уровне, что нам есть что показать.

Сейчас проходит процесс утверждения основных локаций конкурсе - помимо концертного зала нужно обеспечить красную дорожку на открытии, европейский городок со штабами каждой страны-участницы и еще многое другое. Предварительно могу сказать, что, возможно, красная дорожка будет возле Мариинского дворца. Уверен, что задействуем локацию Мыстецького Арсенала. Также центр города, Контрактовую площадь и все, чем можно гордиться.

- Давайте о том, чем гордиться точно нельзя. Украина часто уступает в информационной войне против России и пророссийских сил. Я понимаю, что есть министерство информации, есть спецслужбы, но тема в общем, мировоззренческая, гуманитарная. Вы как министр культуры, в чем видите слабые места и каков ваш рецепт действий Украины в информационной войне. Особенно интересно от вас услышать, потому что недавняя история с вашим высказыванием о "генетике" была мастерски взята на вооружение и отработана, в том числе, и Кремлем.

- Очевидно, что ресурс, который использует РФ настолько мощный, что противостоять теми же средствами и с той же интенсивностью нам очень трудно. Говоря о ресурсе, я имею ввиду не только российские информационные площадки и их симпатизантов среди украинских СМИ, но также площадки западные - в свое лобби на Западе Кремль вкладывает большие деньги.

Нам нужно действовать иначе - стоило бы прививать своей стране и своему обществу инъекцию понимания того, где тобой манипулируют. К слову сказать, наше молодое поколение, возможно благодаря здоровому цинизму и опыту общения в соцсетях, менее подвержено действию пропаганды и манипуляциям, чем те, кто постарше. Молодежь критичнее воспринимает информацию, лучше разбираются - где фэйк и заведомо извращенная трактовка, а где чистая подача информации. С каждым днем таких людей становится все больше.

Если говорить о том, что должно делать государство, то, конечно же, необходимо продолжать политику информационного контакта с жителями приграничных регионов - оккупированных Донбасса и Крыма. Министерство информации сейчас занято установкой вышек и ретрансляторов для того, чтобы передавать наш сигнал.

- Не всегда эффективно и не везде качественно, как говорят местные жители того же Донбасса.

- Не везде одинаково, да. Но еще и наши СМИ, к сожалению, порой предпочитают передать все в более темных тонах. Чем есть на самом деле. Недавно в беседе Блаженнейший (глава УГКЦ Святослав - ред.) полушутя говорил, что стоило бы придумать молитву еще и за наших журналистов. Когда я поинтересовался, почему, он сказал: "Смотрите - 1 января. Люди только проснулись, у них праздник, есть желание отбросить негатив. А главные новости в СМИ - чья-то смерть, теракты и криминал". Я не говорю, что нужно что-то скрывать. Но вы сами начали с вопроса о телеконтенте на праздники - в начале года каждый живет новой надеждой, каждый человек испытывает теплые чувства, позитив, и это заряжает на весь год.

- Какие выводы для себя вы сделали после скандальной истории с "генетикой"?

- Конечно, я об этом много думал и очень переживал. Я впервые на себе ощутил, как случайная или не очень точно сформулированная фраза может нанести удар по тебе же самому и по тому делу, которым ты занят. Я искренне извинился за то, что позволил неверно трактовать свои слова.

Может быть, я неопытный политик и не привык круглосуточно быть готовым к тому, что мои слова могут неправильно понять или сознательно исказить. На Майдане мне было легче, чем сейчас. К такой широкомасштабной, агрессивной, хорошо проработанной медийной атаке я оказался не готов. Ведь мне приписывали то, что меня просто шокировало - по своей природе я человек искусства и все знают, что я исполнен уважения ко всем людям, никогда никого не делил.

К такой широкомасштабной, агрессивной, хорошо проработанной медийной атаке я оказался не готов. Ведь мне приписывали то, что меня просто шокировало

- Кстати, то, что вас начали защищать правые или даже ультраправые, наверняка, тоже не сыграло на руку - вы явно не из их "тусовки".

- Я очень далек от всего этого. Все знают, что как министр я делаю все для предоставления возможности каждому реализовать свои проекты. Это касается представителей разных национальностей, вероисповедания и политических взглядов. Более того, я считаю, что в прошлые годы часть территорий нашей страны, их жители были искусственно ущемлены в таких правах на реализацию, и об этом на самом деле были мои слова в том, ставшим скандальным, эфире.

Хочу рассказать, что после этого я через Facebook связался с представителями некоторых общественных организаций востока Украины, которые, скажем так, "бомбили" меня из-за этой темы. Я встретился с ними непублично - без помощников и без охраны, и мы нашли общий язык. Они признали, что с самого начала чувствовали несоответствие тому, что знали обо мне с той картинкой, которую рисовали отдельные СМИ в Украине и России после неудачной фразы. Более того, сейчас мы с ними активно сотрудничаем в плане перформансов и поддержки различных программ на востоке Украины

- Можете сказать, с кем встречались?

- Без их согласия не хотел бы этого делать. В общем же я сделал для себя выводы с того эфира, пообещал себе тщательнее подбирать слова, а некоторые слова вообще не употреблять.

- Это ваш второй срок на посту министра культуры с перерывом на Вячеслава Кириленко в этой должности. Расскажите, кто конкретно лоббировал вашу кандидатуру при формировании Кабмина Гройсмана?

- Вы знаете, я не был в парламенте, потому отвести меня к чьей-то "квоте" нельзя. Меня в целом поддержала коалиция, и по этому вопросу не было ни споров, ни, как принято говорить "торгов" во время определения состава Кабмина. В большой мере меня также, насколько мне известно, рекомендовала политикам экспертная среда деятелей культуры. В любом случае, сегодня я несу такую же ответственность в своей сфере за работу нынешней власти, как и любой из министров.

В Министерстве культуры сейчас сильная команда, которой я очень горжусь. Многие знают, с какими боями я выбивал возвращение в министерство, например, Светланы Фоменко - моей первой заместительницы. Именно благодаря самоотверженной работе которой, в конце прошлого года мы принесли Украине важнейшую победу в деле скифского золота. Скоро появится еще один новый заместитель, который эффективно работает с медиа. Для меня также важна совместная работа и с Олесей Островской, хоть она уже работает в Мыстецком Арсенале. О многих креативных людях можно говорить.

Мы открыты к работе с теми политическими силами, у которых есть хорошие инициативы. Мы в диалоге с профильным комитетом парламента, чувствуем их поддержку и понимание.

- Оппозиционный блок проявляет инициативу.

- Не помню таких. Это не значит, что министерство культуры отказывается от диалога - они сами к нам не идут. Я вообще считаю, что в сфере культуры политический торг не уместен, я, как глава сферы культуры готов поддержать все культурные инициативы, направленные на благо украинского народа и всей отрасли.