Пол Сондерс: Большая сделка США и России маловероятна

Директор американского Центра национального интереса - о новой геополитической конъюнктуре, сложившейся после победы Дональда Трампа





Пол Сондерс является одним из ведущих американских специалистов по России и постсоветскому пространству, угрозам безопасности на Ближнем Востоке, автором сборника Costs of a New Cold War: The U.S.-Russia Confrontation over Ukraine, написанным при участии российского политолога Федора Лукьянова.





Недавно Пол Сондерс посетил Украину в составе делегации американских политологов и журналистов, которые встретились с украинскими политиками, в том числе с президентом Петром Порошенко . В интервью LIGA.net американский эксперт об угрозе сделки между США и Россией и возможностях Украины. - В украинском обществе после избрания президентом США Дональда Трампа сохраняется беспокойство на счет возможной сделки между США и Россией, в том числе за счет интересов Украины. Какие ваши ожидания, считаете ли вы вероятной такую сделку? - Я думаю, какой-то вид большой сделки между США и Россией маловероятен. Большие сделки очень сложны, для них требуются сложные переговоры, и есть большое количество комплексных вопросов между Россией и США. В то же самое время правительство России очень четко прояснило: они не хотят вести переговоры о санкциях. Российская позиция состоит в том, что санкции - американская и европейская политика, и Западу следует снять их. Если они будут вести переговоры с нами о снятии санкции в обмен на какие-то уступки с их стороны, для российского общества это будет выглядеть как будто Россия делает уступки США в обмен на снятие санкций. Если убрать санкции из повестки переговоров, останутся следующие вопросы: контроль над вооружениями - это очень сложно, потому что ни одно правительство не хочет сократить количество стратегических ядерных боеголовок, тактическое ядерное оружие, наконец, противоракетная оборона - еще одна сложная тема - США преданы противоракетной обороне, и это обязательство имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе. В Сирии есть возможности сотрудничества США и России, но это не легко, потому что у нас разное видение будущего и взаимно высокий уровень недоверия. Президент Трамп и Путин еще не встречались, только говорили по телефону, не развивали никаких личных отношений. Даже если б у них были личные отношения, история российско-американских отношений в 1990-х и после показывает, что для хороших отношений этого не достаточно. Таким образом, я не думаю, что будет какая-либо большая сделка. - Каким образом Украина может быть интересной для США в текущей ситуации? - Я думаю, что администрация Трампа еще не определила свою внешнюю политику, она находится в процессе разработки. Нужно оценивать ситуацию через определение американских интересов и приоритетов среди них. Украинское правительство может рассматривать американскую политику в прошлом и смотреть на заявления Трампа, сделанные во время кампании и после прихода в Белый Дом и должно определить некоторые приоритеты. Наиболее ясный из них - контртерроризм. Я не знаю, что Украина может предложить в этой сфере, и я не знаю, что украинское правительство хочет предложить. Это сложный вопрос - как Украина может быть важной для этой администрации. - Может ли Украина в отношениях с администрацией Трампа использовать аргументо том, что провал Будапештского меморандума - это провал договоренностей по режиму нераспространения, и теперь сложно будет убедить какие-то страны отказаться от ядерного оружия? Ведь администрация Трампа уделяет много внимания вопросам нераспространения ядерного оружия. - Я слышал этот аргумент много раз, что есть нарушение Будапештского меморандума, и потерпев фиаско в ответе на это США и другие страны-участники подрывают на долгосрочную перспективу процесс нераспространения. Возможно, что такая ситуация сделает труднее задачу убедить другие правительства отказаться от ядерного оружия. В то же время важно помнить, что Будапештский меморандум был политической декларацией, он не был международным договором с юридически обязывающим характером. В будущем если США попытаются убедить другие страны отказаться от ядерного оружия, эти правительства решат либо не отказываться от ядерного оружия, либо откажутся от ядерного оружия в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности. Читайте также: Джеймс Шерр: Будапештский меморандум не мог предотвратить войну Правительство Украины решило в 1990-х что оно готово отказаться от ядерного оружия без юридически обязывающих гарантий , без договора, который будет ратифицирован американским Сенатом. Да, возможно что то, что произошло в Крыму и Донбассе убедит другие правительства не идти на уступки на своем пути к ядерному оружию. То, что произошло в Ливии в 2011 году, вполне возможно, также убедит государства не сходить с этого пути, потому что Каддафи отказался от программы получения оружия массового поражения, начал процесс нормализации с США и другими странами. А в 2011 году последовали авиаудары НАТО по Ливии. - Может ли Киев использовать аргумент о том, что слабые государства являются источником нестабильности? И поэтому Украина нуждается в поддержке США из-за нашей роли в европейской безопасности. - Украинское правительство использует этот аргумент постоянно в течение двух с половиной лет в отношениях с США и другими странами НАТО. И уже можно сделать выводы об эффективности использования этого аргумента. В США и ЕС некоторые люди очень сильно верят в этот аргумент, но он не может в настоящий момент убедить общества в целом делать больше, чем делается. Если говорить о большом конфликте в Украине - это пугающее будущее и никто не хочет, чтобы он произошел. В то же время этот вызов в демократических обществах люди не воспринимают как непосредственный. В демократических обществах в первую очередь рассматривают непосредственные угрозы, и не так много внимания уделяют долгосрочным рискам и опасностям. - Ожидаете ли вы какого-либо ослабления НАТО в результате политики Трампа, конфликтов внутри организации? - Я не вижу причин быть обеспокоенным по поводу конфликтов внутри НАТО. Есть американская политика, которая осуществляется десятилетиями, ведется администрациями обеих партий, и состоит в призывах к нашим союзникам тратить больше на оборону. Я считаю, что президент Трамп просто сформулировал это требование сильнее, чем предыдущие администрации. Многие не читали его интервью летом 2016 года внимательно, сконцентрировались на одной лишь его части. Он четко пояснил в интервью, что не ставит под вопрос, будут ли США защищать союзников. Трамп всего лишь четко пояснил нашим союзникам ожидание больших расходов на оборону с их стороны. Интервью подготовлено при содействии Института мировой политики

Пол Сондерс - исполнительный директор американского Центра национального интереса. Этот американский аналитический центр основан 37-м президентом США Ричардом Никсоном в 1994 году и был представлен как голос стратегического реализма в американской внешнеполитической мысли. Никсоновский центр получил свое новое название в 2011 году, его работа сконцентрирована в основном на вопросах отношений США с Россией и странами Восточной Азии, союзниками по НАТО, вопросах нераспространения ядерного оружия и региональной безопасности, издании журнала The National Interest.