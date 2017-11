Майкл Мэрфи: США будут защищать право украинцев на безопасность

Директор по вопросам безопасности в Госдепе - о позиции США по порядку имплементации минских соглашений и необходимых для интеграции в НАТО реформах

Майкл Мэрфи - американский кадровый дипломат, который более 25 лет проработал в Госдепартаменте, в том числе в американских посольствах в странах, переживших вооруженных конфликты, таких как Босния. С июля 2017 года он занимает должность директора по вопросам безопасности и политико-военным делам в Госдепартаменте США. Во время недавнего визита в Украину в блиц-интервью LIGA.net Майкл Мэрфи рассказал об американской позиции по порядку выполнения минских соглашений и реформах, необходимых для интеграции в НАТО.

- Назначенный в июле спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Курт Волкер развернул активную деятельность по выводу из тупика минского переговорного процесса. Можно ли ожидать, что в результате его усилий произойдет имплементация минских соглашений, россияне выведут из Восточной Украины войска и технику?

- Я думаю, что цель Курта Волкера и цель США - это полная имплементация минских соглашений с уважением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не собираемся признавать незаконную аннексию Крыма, закрывать глаза на российскую агрессию в Восточной Украине.

Курт Волкер проводит замечательную работу. Вы не найдете кого-либо с большей энергией, решимостью, чтобы выполнить задачи, которые президент и госсекретарь возложили на него. И я думаю, также важно для США играть роль здесь, дополнительно поддерживая минский процесс.

- Как США оценивают "миротворческую инициативу" Путина?

- Знаете, есть видение Курта, он говорил об этом, что это нечто, что можно рассматривать и говорить с россиянами об этом. Но нужно серьезно проанализировать все.

- Россия всегда настаивала, чтобы политические условия минских соглашений были имплементированы в первую очередь. Украинская позиция состоит в том, что положения по безопасности в рамках этих соглашений должны быть имплементированы в первую очередь. Какая позиция у США?

- Препятствие для решения проблем в Украине - Россия. Поведение России, российская агрессия. Россия не имплементирует минские соглашения, создала условия, которые не позволяют СММ ОБСЕ выполнять их работу. То есть, если и есть проблемы с политической частью, они являются результатом условий безопасности, ответственность за обеспечение которых, если честно, лежит на России.

Наша политика совершенно ясная - мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории, предусмотренной ее мандатом. Наша политика не изменится - мы не собираемся признавать нелегальную аннексию Крыма, мы будем защищать суверенные права Украины и право украинских граждан на мир и безопасность.

- Какую позицию занимает администрация Трампа по вопросу поставки летального вооружения Украине?

- Спецпосланник Волкер говорил об этом, как и многие другие американские представители. Мы рассматриваем этот вопрос, он обсуждается на высшем уровне.

- Как Украине можно ускорить интеграцию в НАТО в ситуации, когда у нас продолжается военный конфликт? Делает ли Украина достаточно для сближения с альянсом?

- У Украины и НАТО уже есть тесные отношения. И я хочу дать вам представление о том, насколько работает альянс: существует Хартия НАТО-Украина, есть шесть целевых фондов, существует ежегодный национальный план. ... Есть процесс партнерства, планирования и обзора (PARP) - и это возникло за последние три года.

Я могу отметить четыре приоритетные сферы - закон о национальной безопасности, реформа спецслужб, реформа оборонных закупок, и в Вооруженных Силах больше учений. Все это важно, для того, чтобы быть ближе к альянсу.

И нужны также реформы вне оборонной и разведывательной сфер - в экономике и в отношении борьбы с коррупцией. Украина работает над этим и нужно продолжать работать над этим. И по мере построения этих механизмов, вы будете становится ближе к альянсу, потому что эти реформы спецслужб и закупок сделают их оперативно совместимыми со структурами НАТО. Быть ближе к НАТО - это не просто достижение оперативной совместимости, речь идет о ценностной интеграции.

Интервью организовано при содействии Посольства США в Украине и The German Marshall Fund of the United States

