Экс-президент Молдовы: Замороженный конфликт - лучше войны

Петр Лучинский занимал пост президента Молдовы в 1997-2001 годах, спустя пять лет после войны в Приднестровье, в результате которой погибло свыше тысячи человек и страна утратила контроль над частью территории с 20% населения. При президенте Лучинском Молдова вела курс на европейскую интеграцию, вступила в объединение ГУАМ - форум постсоветских государств, выступающих за сближение с ЕС и США. 8 мая 1997 года Молдова подписала с приднестровскими сепаратистами "Меморандум об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем". В настоящее время Петр Лучинский является президентом Фонда стратегических исследований и развития международных отношений Lucinschi.

В интервью ЛІГА.net после киевского Балто-Черноморского форума Петр Лучинский рассказал о своем опыте урегулирования замороженных конфликтов, оценил возможности близкого к России нового президента Молдовы Игоря Додона решить конфликта в Приднестровье, а также поделился мнением о вероятности противостояния в Молдове между сторонниками европейской интеграции и сближения с Россией.

- Есть такое мнение, что олигарх Влад Плахотнюк является реальным руководителем Молдовы, и избрание Игоря Додона президентом не будет иметь никакого значения. Соответствует ли это действительности?

- Плахотнюк - координатор большинства в парламенте. В парламентской республике парламентское большинство определяет всю политику. Этому большинству не уйти от борьбы с коррупцией, и Плахотнюк делает по этому поводу ряд заявлений. Плохое на 100% приписывают ему, а хорошее - уже часть других берут на себя.

- Сможет ли Игорь Додон влиять на ситуацию в Молдове, изменить что-либо в урегулировании приднестровского конфликта?

- Влиять он может лишь относительно при властных полномочиях президента. Приднестровье - тоже относительно, потому что не увязываются многие требования Приднестровья с ожиданиями в молдавском обществе. Приднестровье, при всем том, что говорит Россия, требует самостоятельности как независимое государство. Поэтому я не думаю, что с Приднестровьем будет какой-то прорыв. Что может делать Додон: он своей приверженностью ориентации, так сказать, восточной, может способствовать установлению каких-то более прагматичных отношений с Россией, относительно доступа на ее рынки. Мы - за цивилизованные отношения с Россией, у нас много людей работает в России и молдаване в принципе не антироссийские, нельзя сравнить это с ситуацией в Украине.

- В Гагаузии в 2014 году провели референдум, чтобы показать несогласие с курсом европейской интеграции. Гагаузы проголосовали за внешнее самоопределение и присоединение Молдовы к Таможенному союзу во главе с Россией. Может ли Гагаузия стать источником нестабильности?

- Нет. Это больше раздутая проблема. Это не правда, когда говорят, что гагаузов обижают. Есть у них и музеи, и университеты, все, что хотят.

Какие наибольшие вызовы безопасности вы сейчас видите для стран нашего региона?

- Самый опасный - это Донбасс. Остальные конфликты заморожены… Карабах еще возникает время от времени. В Донбассе все еще как вино бродит, в стадии брожения этот конфликт. В России подталкивают Украину к решению вопроса как в Приднестровье - заморозить конфликт. Ну, из двух зол, что делать… Стадия замороженного конфликта для Донбасса - это конечно более подходящий вариант, чем война. Но это не решение проблемы.

Главное, чтобы люди не страдали. У нас с Приднестровьем неудобства есть, но такой агрессивности нет, поэтому нужно хотя бы сделать первый шаг - вести диалог. Если работать в этом направлении, нужно снять нагрузку на людей. Если исходить из интересов обычного человека, можно даже в условиях замороженного конфликта продвинуться к решению.

У меня есть свой опыт по Приднестровью. Мы один раз собрались и договорились: как быть с этими нападками, инсинуациями и так далее. Я с ними встретился, договорились - не нападать. Должна быть политическая воля и нужно приступить к решению жизненных проблем, надо снять агрессивность, в том числе в языке СМИ.

- Прошедшие осенью в Молдове президентские выборы показали раскол общества на сторонников европейской интеграции и сближения с Москвой - проевропейский кандидат Майя Санду получила 48% голосов, Игорь Додон, выступающий за сближение с Россией - 52%. То, что общество сильно разделено между сторонниками европейской интеграции и сближения с Россией, может стать причиной гражданского конфликта в Молдове?

- У нас действительно 50 на 50 в обществе, но люди у нас объединяются по другим принципам. Видите, у нас мало населения, все друг другу кумовья. Будут споры. Конечно, противостояние есть, и это неприятно, потому что люди должны созидать, а для этого нужно сотрудничать между собой. Люди особенно после выборов еще не утихомирились, но если появится больше практических дел, то эта ситуация пройдет.

- И все же есть же радикальная молодежь, сторонники объединения с Румынией, унионисты, которых категорически не устраивает пророссийский президент.

- У нас были два кандидата на выборах президента с унионистской программой. Один - Гимпу, он возглавляет Либеральную партию, и он набрал 1,8% голосов. Другая, Анна Гуцу, которая еще более ярая - 0,17%. Поэтому я не вижу, как эти ребята могут на что-то сильно повлиять в политике Молдовы. Но нужно иметь в виду, что отношения Молдовы и Румынии специфичны - у молдаван и румын одни корни. Нужно с Румынией вместе дороги строить. В гуманитарной сфере нужно широкое сотрудничество. Румыния много помогает сейчас: ремонт театров, детских садов, другие проекты в культурной сфере. И отношения должны быть братские, когда каждый брат в своем доме. Румыния должна снять этот напор на счет объединения.

- Как вы оцениваете необходимость оборонного союза двух государств в условиях российской агрессии в регионе?

- Они в НАТО и наша армия символичная. Я даже не вижу сейчас, что тут можно объединить.

- Последние опросы показывают падение количества сторонников европейской интеграции в Молдове после 7 лет правления проевропейской коалиции. Можно ли вернуть расположение народа к идее европейской интеграции?

- Европейской интеграцией злоупотребили. Ее использовали как флаг, продолжали воровать, использовать схемы, что ничего с Европой общего не имеет. И это была компрометация. Нужно избавиться от того, что людей беспокоит: кланы, коррупция, кумовство. Это главная проблема Молдовы. Если будут современные способы управления на базе соблюдения закона, остальные вопросы решатся. Ожидать, что Европа нам создаст процветание не нужно. Нужно серьезно и последовательно заниматься строительством своей страны, и уже на основе этого идти в Европу. А европейский выбор Молдовы необратим.

- Один из пророссийских кандидатов, Дмитрий Чубашенко, намекая на массовую эмиграцию из Молдовы и демографический кризис, в ходе выборов использовал лозунг "Молдову превращают в дом престарелых, чтобы потом превратить ее в кладбище". Видите ли вы какие-то рецепты предотвращения этой демографической катастрофы?

- Нужно создавать рабочие места, дать возможность людям работать в Молдове.

- А что мешает этому?

- Мешают люди, которые уже создали определенные схемы, с помощью которых имеют богатство. Убрать можно их выборами. Если придут к власти люди, которые не владеют схемами личного обогащения, тогда быстрее создадутся рабочие места. У нас есть плодородная земля и люди не только уезжают, но многие возвращаются обратно. Корень вопроса в Молдове - это достижение справедливости и законности.