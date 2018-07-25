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25.07.2018, 22:12

Движение у размытого моста на Телиги в Киеве сегодня не откроют

Движение у размытого моста на Телиги в Киеве сегодня не откроют - Фото
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Обещают восстановить ко второй половине дня 26 июля

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В Киеве движение транспорта на путепроводе на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги с вечера 25 июля будет полностью перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосдминистрации.

Причина - размытие опор во время сильной непогоды. Выездная комиссия Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций осмотрела путепровод и решила закрыть этот участок инфраструктуры.

В пресс-службе КГГА отметили, что движение транспорта будет полностью восстановлено 26 июля во второй половине дня. Столичным водителям предлагают заранее выбирать альтернативные пути проезда.

25 июля в Киеве в результате сильного ливня произошло смещение конструкций путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской.

В столице прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Поваленные деревья, рекламные конструкции, оборванные провода, тонущие в лужах автомобили – в фоторепортаже LIGA.netО пострадавших информация пока не поступала. 

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Теги: Телиги, киев, дождь, путепровод
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