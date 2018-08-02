Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.08.2018, 20:47

Отравления шаурмой в Киеве: число пострадавших продолжает расти

Отравления шаурмой в Киеве: число пострадавших продолжает расти - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Количество отравившихся возросло до 83

Реклама
Реклама

В Киеве после употребления шаурмы отравились 83 человека, из них - 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы. 

Сообщается, что в результате проверок установлено, что ни один из МАФов, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов. В данный момент все они закрыты.

31 июля в Киеве появились сообщения об отравлениях шаурмой. 1 августа в Госпродпотребслужбе назвали адреса опасных точек по продаже фастфуда в Киеве. 2 августа сообщалось, что все точки, в которых зафиксированы случаи отравления шаурмой, принадлежат одному субъекту хозяйствования. Отмечается, что лабораторные исследования изъятой шаурмы указывают на наличие сальмонеллы. В Госпродпотребслужбе предупредили, что при хранении в условиях нынешней температуры шаурма может "превратиться в яд" всего за час.

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: шаурма, массовое отравление
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Отравление шаурмой в Киеве: пострадало 60 взрослых и 10 детей
Киев Отравление шаурмой в Киеве: пострадало 60 взрослых и 10 детей
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 