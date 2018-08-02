Отравления шаурмой в Киеве: число пострадавших продолжает расти

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Количество отравившихся возросло до 83

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В Киеве после употребления шаурмы отравились 83 человека, из них - 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Сообщается, что в результате проверок установлено, что ни один из МАФов, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов. В данный момент все они закрыты.

31 июля в Киеве появились сообщения об отравлениях шаурмой. 1 августа в Госпродпотребслужбе назвали адреса опасных точек по продаже фастфуда в Киеве. 2 августа сообщалось, что все точки, в которых зафиксированы случаи отравления шаурмой, принадлежат одному субъекту хозяйствования. Отмечается, что лабораторные исследования изъятой шаурмы указывают на наличие сальмонеллы. В Госпродпотребслужбе предупредили, что при хранении в условиях нынешней температуры шаурма может "превратиться в яд" всего за час.