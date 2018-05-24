Погоня со стрельбой в Ржищеве: девушка была под амфетамином

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Именно 20-летняя девушка под воздействием наркотиков, по словам полицейских, была за рулем автомобиля

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Девушка за рулем ВАЗ-21099, которую со стрельбой вынуждены были останавливать патрульные полицейские в Ржищеве Киевской области, была в состоянии наркотического опьянения. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

Он уточнил возраст девушки – 20 лет (1998 год рождения).

По словам Жуковича, экспертиза уже установила, что девушка находилась под действием наркотиков. "Врачи говорят, что она принимала амфетамин", - сказал спикер полиции.

Также он опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что девушка в момент погони якобы находилась на заднем сидении автомобиля, а управлял им кто-то другой. Жукович подтвердил, что именно задержанная была за рулем машины.

Сейчас вместе с ней в отделении полиции находится ее сожитель, владелец автомобиля, но он, по словам Жуковича, участия в инциденте не принимал.

Видео задержания опубликовал в Facebook местный житель Алексей Соломенцев.

Ранее появилось видео преследования. На записи можно увидеть, как автомобиль полиции во время погони за ВАЗ 21099 врезается в ограждение клумбы, потом полицейские, выбежав из салона, пытаются с применением оружия остановить нарушительницу, которая кружит вокруг них.