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25.06.2018, 20:46

Полиция нашла похищенного сегодня в Киеве мужчину - Крищенко

Полиция нашла похищенного сегодня в Киеве мужчину - Крищенко - Фото
Полиция

Личности похитителей пока не установлены

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Полиция нашла похищенного сегодня на улице Тургеневской в Киеве мужчину. Устанавливаются личности похитителей. Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает пресс-служба полиции.

По словам Крищенко, у мужчины - незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники.

Правоохранители устанавливают лиц, которые похитили мужчину.

Сегодня, около 12:00 на улице Тургеневской неизвестные насильно посадили мужчину в автомобиль и скрылись. Полиция ввела план "перехват",

Издание INSIDER со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что похищенный – сын финансового атташе посольства Ливии 1992 г.р.

При осмотре места происшествия, по данным издания, обнаружен и изъят паспорт гражданина Ливии на имя Абдусалам.

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Теги: полиция, андрей крищенко, ливия, дипломат, тургеневская
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