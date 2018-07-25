В Киеве в результате непогоды поврежден мост на Телиги: фото

Иллюстративное фото

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Движение транспорта перекрыто

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В Киеве в результате сильного ливня произошло смещение конструкций путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе столичного управления ГСЧС.

"Там не было обрушения. Сместилась часть земли и конструкций моста", - сказали в ГСЧС.

Однако, по словам представителей Укрмоста, несущие конструкции не пострадали, рассказали спасатели.

Вместе с тем, движение транспорта перекрыто в обе стороны.

В Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Поваленные деревья, рекламные конструкции, оборванные провода, тонущие в лужах автомобили – в фоторепортаже LIGA.net. О пострадавших информация пока не поступала.