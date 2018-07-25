Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.07.2018, 19:17

В Киеве в результате непогоды поврежден мост на Телиги: фото

В Киеве в результате непогоды поврежден мост на Телиги: фото - Фото
Иллюстративное фото

Движение транспорта перекрыто

Реклама
Реклама

В Киеве в результате сильного ливня произошло смещение конструкций путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе столичного управления ГСЧС.

"Там не было обрушения. Сместилась часть земли и конструкций моста", - сказали в ГСЧС.

Однако, по словам представителей Укрмоста, несущие конструкции не пострадали, рассказали спасатели.

Вместе с тем, движение транспорта перекрыто в обе стороны.

В Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Поваленные деревья, рекламные конструкции, оборванные провода, тонущие в лужах автомобили – в фоторепортаже LIGA.netО пострадавших информация пока не поступала. 

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Телиги, киев, дождь, непогода, путепровод
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В столице из-за дождя стоят трамваи и троллейбусы
Киев В столице из-за дождя стоят трамваи и троллейбусы
Поваленные деревья и затопленный суд: в Киеве прошел ураган- фото
Киев Поваленные деревья и затопленный суд: в Киеве прошел ураган- фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 