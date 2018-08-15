В парке КПИ спилили деревья: самому старому было 100 лет

Фото: Хмарочос

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В Киевзеленстрое утверждают, что после осмотра оказалось, что большинство деревьев - трухлявые

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Около первого корпуса Киевского политехнического университета имени Игоря Сикорского спилили несколько деревьев, самому старому из которых было 100 лет. Об этом сообщает Хмарочос.

В Киевзеленстрое предоставили акты, согласно которым, растения были в аварийном состоянии. Под спил в парке пошли 13 деревьев и еще одно подлежит санитарной обработке.

Большинство деревьев Киевзеленстрой признал трухлявыми или такими, которые растут под аварийным углом наклона.

Фото парка после спила деревьев

Вид парка до спила деревьев

Самому старому дереву было 100 лет - это была ель европейская. Как сообщили коммунальщики, она на 80% была сухостоем. Под спил пошли также ивы, многим из которых было 60-70 лет.

В марте этого года в США штате Вирджиния из-за бури сломалось дерево канадская цуга, которое 227 лет назад посадил первый президент США Джордж Вашингтон.