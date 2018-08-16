Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото

Утром после ливня некоторые улицы все еще подтоплены или покрыты грязью и мусором

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Сегодня ночью в Киеве в результате грозы с ливнем и градом повалены больше десяти деревьев. Об этом сообщает ГСЧС.

На улице Московской ветром сорвало металическую кровлю с пятиэтажного дома.

На нескольких улицах ливневки не справились с потоком воды и коммунальные службы утром откачивали ее. В частности, полностью был затоплен Крещатик, а с перекрестка улиц Телиги и Щусева выкачали 45 кубометров воды.

Многие улицы коммунальщикам приходится чистить от листьев и грязи.

Из-за заносов песка оказался заблокированным травмай №18 - занесло пути. Утром шесть маршрутов троллейбуса не могли выехать из депо из-за поваленных деревьев или подтопленных улиц.