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16.08.2018, 10:00

Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото

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Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото
Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото
Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото Затопленные ТЦ и улицы: последствия ночной грозы в Киеве - фото

Утром после ливня некоторые улицы все еще подтоплены или покрыты грязью и мусором

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Сегодня ночью в Киеве в результате грозы с ливнем и градом повалены больше десяти деревьев. Об этом сообщает ГСЧС. 

На улице Московской ветром сорвало металическую кровлю с пятиэтажного дома.

На нескольких улицах ливневки не справились с потоком воды и коммунальные службы утром откачивали ее. В частности, полностью был затоплен Крещатик, а с перекрестка улиц Телиги и Щусева выкачали 45 кубометров воды. 

Многие улицы коммунальщикам приходится чистить от листьев и грязи.

Из-за заносов песка оказался заблокированным травмай №18 - занесло пути. Утром шесть маршрутов троллейбуса не могли выехать из депо из-за поваленных деревьев или подтопленных улиц. 

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Теги: киев, фото, гроза, ливень, последствия
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