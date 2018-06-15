Гроза в Киеве: появилось видео "полтергейста" на парковке

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"Танцующая" крышка канализационного люка попала в объектив камеры на парковке столичного бизнес-центра Парус

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В Киеве во время вчерашней непогоды очевидцы засняли на видео необычное явление – "танцующую" крышку канализационного люка. Ролик опубликован на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.

Как указано в описании к видео, "полтергейст" попал в объектив камеры на парковке бизнес-центра Парус в центре столицы. На кадрах крышка люка подпрыгивает на металлическом кольце, характерно постукивая, и даже на несколько секунд зависает в воздухе.

Разгадка "полтергейста" заключается в потоке воздуха, который из-за сильного ветра попал в подземные коммуникации и под давлением выходил из люка наружу, подбрасывая крышку.

Также на кадрах виден другой люк, из-под крышки которого воздух выдавливает наружу водную струю.

Пользователи соцсетей опубликовали множество фото и видео уличных потопов, которые произошли в разных частях Киева во время вчерашней грозы. Большинство комментаторов винят в ЧП нечищеные ливневые стоки. Тем временем киевскому фотографу удалось заснять на видео момент попадания молнии в Киевскую телевышку. А в Голосеевском районе столицы сорванная ветром ветка дерева убила женщину.

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Теги: гроза в киеве, непогода в киеве, полтергейст, канализационный люк, явление
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