Затопило: ночью ливень с градом превратили Крещатик в реку: видео

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В столице снова бушевала стихия тропического размаха

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В ночь на 16 августа в Киеве прошла сильнейшая гроза с градом, после которой в некоторых районах, включая центр с Крещатиком, были локальные подтопления - стоки не справлялись с объемом прибывающей воды.

По данным оператора за основным видео выше, частично затопило даже подземный переход у Бессарабского рынка.

В комментариях люди делились впечатлениями от стихии: "На Подоле что-то страшное было", "Я еще такого ливня не видела, это ужас", "На Дарнице жесть", "Тататрка жесть такая же. Реки текли! Деревья гнуло к земле".

Пользователи соцсетей отпускали шутки, что Киев становится похож на Венецию.

Аналогичный по силе ливень прошел в Киеве 25 июля.

Видео: informator.ua, Дима Домнич, Erik Red

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Теги: затопление, киев, Крещатик, погода, дождь
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