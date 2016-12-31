На станции Лукьяновская в Киеве пассажирка бросилась под поезд
31.12.2016 14:22
Пассажирка жива, ее госпитализировали и метро уже заработало в обычном режиме
На станции метро Лукьяновская в Киеве пассажирка бросилась под поезд. Об этом сообщается в Twitter Kyiv Metro Alerts.
"Жива, отправлена в больницу. Уже работаем в обычном режиме. Будьте осторожны!", - говорится в сообщении.
В Киеве метро будет работать до трех часов утра в Новогоднюю ночь и на Рождество.
Читайте также: В Киеве не работала красная ветка метро: на рельсы упал пассажир
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:07
-
вчера
16:28
-
вчера
09:00
-
вчера
14:22
-
вчера
15:39
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Новости партнеров