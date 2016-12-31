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На станции Лукьяновская в Киеве пассажирка бросилась под поезд

31.12.2016 14:22
Пассажирка жива, ее госпитализировали и метро уже заработало в обычном режиме
На станции Лукьяновская в Киеве пассажирка бросилась под поезд

На станции  метро Лукьяновская в Киеве пассажирка бросилась под поезд. Об этом сообщается в Twitter Kyiv Metro Alerts.

"Жива, отправлена в больницу. Уже работаем в обычном режиме. Будьте осторожны!", - говорится в сообщении. 

В Киеве метро будет работать до трех часов утра в Новогоднюю ночь и на Рождество.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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