На станции Лукьяновская в Киеве пассажирка бросилась под поезд

Пассажирка жива, ее госпитализировали и метро уже заработало в обычном режиме

На станции метро Лукьяновская в Киеве пассажирка бросилась под поезд. Об этом сообщается в Twitter Kyiv Metro Alerts.



"Жива, отправлена в больницу. Уже работаем в обычном режиме. Будьте осторожны!", - говорится в сообщении.



В Киеве метро будет работать до трех часов утра в Новогоднюю ночь и на Рождество.

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