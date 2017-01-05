В Киеве из-за ожидающихся морозов повысят температуру отопления
Теплоснабжающие предприятия Киева в связи с ожидающимся резким похолоданием повысят температуру отопления в столичных домах. Об этом заявил замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба мэрии.
По его словам, со стороны жилищных организаций должен осуществляться постоянный контроль за состоянием дома и оперативное исправление возможных технических неполадок, влияющих на качество отопления.
"Температура в домах киевлян не должна быть ниже 18 градусов. Если коммунальщики не будут выполнять свои обязанности - будут проводиться служебные проверки с последующими выводами и кадровыми решениями", - сообщили в КГГА.
По прогнозам Украинского гидрометцентра, 6 января 2017 года в Киеве ожидается резкое снижение температуры воздуха до 14-16 градусов мороза ночью и до 11-13 градусов днем. Ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер - юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/с.
7-8 января ожидается дальнейшее похолодание: ночью 17-19 градусов мороза, днем 7 января 15-17 градусов и небольшой снег, а 8 января 12-14 градусов ниже нуля, осадков не предвидится.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 6-8 января 2017 года в Украине похолодает до -25 градусов, возможен сильный снег.
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