Снегопад в Киеве: чистят дороги, техника не выдерживает - фото

Периодически случались случаи поломок снегоуборочной и вспомогательной техники из-за низкой температуры воздуха, сказали в Киевской горадминистрации



"Снегопад продолжается в столице вторые сутки, поэтому дорожники не прекращают расчищать улицы и дороги столицы от снега. 23 бригады выполняли работы по очистке улично-дорожной сети Киева от последствий снегопада", - отметили в пресс-службе.



В связи с низкой температурой воздуха (более 15 градусов мороза, - ред.) обработка улично-дорожной сети осуществляется песчано-соляной смесью, поскольку соль при таких температурах недостаточно эффективна.







"Поэтому на проезжих частях отсутствует эффект быстрого таяния снега. Первоначально осуществляется обработка посыпочными материалами и очистки от снега магистральных улиц и дорог, спусков/подъемов, мостов и путепроводов, улиц, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта", - сказали в пресс-службе.







В пресс-службе добавили, что периодически случались случаи поломок снегоуборочной и вспомогательной техники из-за сильных морозов.







"Однако ее оперативно ремонтировали дорожно-эксплуатационные предприятия и запускали снова на линию. Сегодня днем будет увеличено количество бригад с ручной уборкой для оперативного выполнения очистки остановок общественного транспорта, подходов к подземным и наземным пешеходным переходам, тротуарам", - добавили в пресс-службе.







Киевлян и гостей города просят на период ухудшения погодных условий по возможности не пользоваться личным авто, а отдать предпочтение общественному транспорту.







6 января сообщалось , что циклон, который принес в Украину резкое похолодание и сильные снегопады, уйдет 9 января 2017 года, а с 10 января ожидается постепенное повышение температуры воздуха





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В Киеве сегодня ночью в результате непогоды снег убирали 248 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.