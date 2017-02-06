Синоптики прогнозируют резкое похолодание 7-9 февраля
С завтрашнего дня, 7 февраля, в Киеве ожидается значительное похолодание. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Минимальная температура воздуха снизится до 10-12 ° мороза. Ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении.
Кроме того, по прогнозам синоптиков, 8 и 9 февраля ожидается дальнейшее понижение температуры: ночью 8 февраля 13-15 ° мороза, 9 февраля около 20°, днем 9-14 ° мороза.
В КГГА призывают киевлян не пользоваться собственным авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту. Это поможет качественно и своевременно убрать снег на дорогах и позволит избежать возникновения пробок.
Также городские власти просят не парковать личные авто на обочинах дорог и в местах, где он будет мешать работе снегоуборочной техники. "Машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - предупреждают в КГГА.
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