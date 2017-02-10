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Киевлян предупреждают о гололеде

10.02.2017 11:14
Из-за гололеда пешеходам в столице рекомендуют переходить дорогу только в установленных для этого местах
Киевлян предупреждают о гололеде

В Киеве сегодня согласно прогнозу Украинского гидрометцентра ожидается переменная облачность, сильный гололед. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Синоптики отметили, что сегодня без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 5-7 ° мороза.

"Обращаемся к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными", - сказали в пресс-службе.

По прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля в горах Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительный, третий, уровень лавинной опасности. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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