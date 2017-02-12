Трагедия в Киеве: женщина выпрыгнула из окна, выбросив ребенка
Сегодня утром в Дарницком районе города Киева женщина, которой на вид около 27 лет, из окна восьмого этажа выбросила своего ребенка, потом кота, а после этого выпрыгнула сама. Об этом сообщает Эспрессо.
Трагедия произошла на улице Срибнокильская, 12
Женщина и кот погибли на месте. Ребенка трех лет забрала скорая в реанимацию.
"Ребенок при падении залетел во вход в подвальное помещение, которое было заперто. Поэтому полицейские до прибытия скорой вынуждены были разобрать крышу и собственноручно доставали ребенка, который был полностью раздет", - отмечается в сообщении.
О мотивах женщины пока неизвестно.
16 декабря 2016 года сообщалось, что в Киеве 32-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна палаты на девятом этаже больницы.
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