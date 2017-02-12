Трагедия в Киеве: женщина выпрыгнула из окна, выбросив ребенка

Женщина погибла на месте, ребенка трех лет забрала скорая в реанимацию

Сегодня утром в Дарницком районе города Киева женщина, которой на вид около 27 лет, из окна восьмого этажа выбросила своего ребенка, потом кота, а после этого выпрыгнула сама. Об этом сообщает Эспрессо.

Трагедия произошла на улице Срибнокильская, 12

Женщина и кот погибли на месте. Ребенка трех лет забрала скорая в реанимацию.

"Ребенок при падении залетел во вход в подвальное помещение, которое было заперто. Поэтому полицейские до прибытия скорой вынуждены были разобрать крышу и собственноручно доставали ребенка, который был полностью раздет", - отмечается в сообщении.

О мотивах женщины пока неизвестно.

16 декабря 2016 года сообщалось, что в Киеве 32-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна палаты на девятом этаже больницы.

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