В Киеве запланированы 13 акций: ожидается до 100 тысяч человек

По словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, порядок в Киеве с 18 по 22 февраля будут охранять 6 тысяч правоохранителей

В Киеве с 18 по 22 февраля планируется 13 массовых акций. Количество участников ожидается от 100 до 100 тысяч человек. Порядок в Киеве будут охранять 6 тысяч правоохранителей. Об этом сообщил журналистам на брифинге начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент LIGA.net.

"У нас 13 заявок на массовые мероприятия... Количество участников заявлено от 100 до 100 тысяч человек. Исходя из этой информации, планируется, что порядок в Киеве в эти дни будут охранять 6 тысяч правоохранителей", - сказал он.

Крищенко уточнил, что среди 13 заявок, как официальные, так и информация об акции в интернете, что в Нацполиции тоже учитывают, при подготовке к дням памяти. "Мы рассчитываем, что будет больше заявок, поскольку их можно подать за день до акции", - добавил он.

Начальник киевской полиции отметил, что среди них будет 3 тысячи военнослужащих Нацгвардии. Также будут задействованы дополнительные силы патрульных и сотрудники полиции из других регионов. Будет работать 15 кинологических групп и взрывотехники.

Об ограничении движения в Киевском Главке обещали сообщить дополнительно. Пока известно, что 19 февраля будет перекрыт Крещатик и близлежащие улицы. Установят рамки металлоискателей, а сотрудники полиции будут проводить внешний осмотр. Кроме того, будут усилены наряды на въездах в Киев.

"У полиции достаточно сил чтобы обеспечить безопасность киевлян, гостей города и всех участников акций", - заявил начальник киевской полиции.

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