СМИ: грузовик насмерть сбил женщину на Левом берегу Киева
В пятницу вечером, 3 марта, в Деснянском районе Киева на перекрестке улиц Шолома Алейхема и Братиславской автомобиль дорожной службы насмерть сбил женщину. Об этом сообщает Эспрессо.
Отмечается, что 51-летняя женщина переходила дорогу на красный свет. "Водитель автомобиля МАЗ не успел затормозить и наехал на нее", - говорится в сообщении.
Медики пытались спасти ее жизнь. Однако, от полученных травм женщина скончалась в карете скорой помощи.
Фото: lb.ua
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