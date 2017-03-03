СМИ: грузовик насмерть сбил женщину на Левом берегу Киева

51-летняя женщина переходила дорогу на красный свет. Водитель автомобиля МАЗ не успел затормозить и наехал на нее

В пятницу вечером, 3 марта, в Деснянском районе Киева на перекрестке улиц Шолома Алейхема и Братиславской автомобиль дорожной службы насмерть сбил женщину. Об этом сообщает Эспрессо.

Отмечается, что 51-летняя женщина переходила дорогу на красный свет. "Водитель автомобиля МАЗ не успел затормозить и наехал на нее", - говорится в сообщении.

Медики пытались спасти ее жизнь. Однако, от полученных травм женщина скончалась в карете скорой помощи.







Фото: lb.ua

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