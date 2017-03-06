В Киеве Renault разгромил автобусную остановку: фото

Легковой автомобиль Renault въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП никто сильно не пострадал

В Подольском районе Киева произошло ДТП при участии двух автомобилей, в результате никто не серьезно не пострадал. Повреждение получили автомобили и автобусная остановка. Об этом сообщает Эспрессо.

Сообщается, что легковой автомобиль Renault влетел в остановку общественного транспорта.

Как рассказал водитель Renault, при движении его подрезал водитель Skoda, в результате чего его отбросило на обочину, где неуправляемое авто влетело в остановку.

В результате ДТП серьезно никто не пострадал, во время столкновения на остановке людей не было.

По данным других СМИ, авария произошла на Виноградаре, на улице Маршала Гречко.















Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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