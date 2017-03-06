В Киеве Renault разгромил автобусную остановку: фото
В Подольском районе Киева произошло ДТП при участии двух автомобилей, в результате никто не серьезно не пострадал. Повреждение получили автомобили и автобусная остановка. Об этом сообщает Эспрессо.
Сообщается, что легковой автомобиль Renault влетел в остановку общественного транспорта.
Как рассказал водитель Renault, при движении его подрезал водитель Skoda, в результате чего его отбросило на обочину, где неуправляемое авто влетело в остановку.
В результате ДТП серьезно никто не пострадал, во время столкновения на остановке людей не было.
По данным других СМИ, авария произошла на Виноградаре, на улице Маршала Гречко.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В пятницу вечером, 3 марта, в Деснянском районе Киева на перекрестке улиц Шолома Алейхема и Братиславской автомобиль дорожной службы насмерть сбил женщину.
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