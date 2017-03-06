USD:  26.97  27.23   EUR:  28.29  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Киеве Renault разгромил автобусную остановку: фото

06.03.2017 21:26
Легковой автомобиль Renault въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП никто сильно не пострадал
В Киеве Renault разгромил автобусную остановку: фото
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Подольском районе Киева произошло ДТП при участии двух автомобилей, в результате никто не серьезно не пострадал. Повреждение получили автомобили и автобусная остановка. Об этом сообщает Эспрессо.

Сообщается, что легковой автомобиль Renault влетел в остановку общественного транспорта.

Как рассказал водитель Renault, при движении его подрезал водитель Skoda, в результате чего его отбросило на обочину, где неуправляемое авто влетело в остановку.

В результате ДТП серьезно никто не пострадал, во время столкновения на остановке людей не было.

По данным других СМИ, авария произошла на Виноградаре, на улице Маршала Гречко.





Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В пятницу вечером, 3 марта, в Деснянском районе Киева на перекрестке улиц Шолома Алейхема и Братиславской автомобиль дорожной службы насмерть сбил женщину. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 