В Киеве расстреляли авто с мужчиной и детьми: водитель погиб
В Голосеевском районе Киева неизвестный расстрелял автомобиль Mercedes, в котором находились мужчина и двое детей. Мужчина погиб, дети госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Инцидент произошел возле дома водителя.
На месте работают следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции. Проводится осмотр, в ходе которого предварительно выяснилось, что злоумышленник сделал шесть выстрелов, предположительно - из пистолета Макарова, сообщили в полиции.
Детей, которые находились в салоне авто, доставили в Охматдет. Полиция уточняет информацию об их состоянии.
По факту убийства начато уголовное производство по ст. 115 УК.
"Личность убитого установлена, это местный житель, который занимался бизнесом", - сказано в сообщении.
22 февраля в Шевченковском районе столицы, на перекрестке улиц Герцена и Мельникова произошла стрельба. Пассажиры Mercedes во время движения несколько раз выстрелили в сторону Mazda.
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