Смог в Киеве: что советуют врачи

Медики советуют избегать сегодня прогулок и больше пить воды

Киевские медики рекомендуют детям и взрослым употреблять сегодня, 9 марта, больше воды в связи с появившимся смогом и не паниковать. Об этом LIGA.net сообщил участковый педиатр поликлиники Святошинского района №1 Павел Смалько.

"Детям нужно выпивать до 1,5 литра в сутки, взрослым и подросткам - до двух литров воды", - отметил врач.

По его словам, не рекомендуется увеличивать объемы жидкости.

"Нужно воздержаться от прогулок, поменьше открывать форточки, никакой паники нет, это не страшно", - сказал Смалько.

По информации LIGA.net, несколько детей утром жаловались на горечь во рту и небольшое головокружение.

"В случае если ребенок себя плохо чувствует, то лучше его, конечно, сегодня оставить дома", - советует специалист.

"Туман. Утренняя ситуация. Карта на 08:00 утра показывает, посмотрите, что практически вся Правобережная Украина (часть, - ред) затянута туманами. И немного даже больше. Дышите через раз, если вы живете в больших, соответственно, загазованных городах. Окна сейчас, к счастью, и так не открываем. Дети пусть, по возможности, посидят дома. Ждем усиления ветра", - отметила синоптик Наталья Диденко.

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