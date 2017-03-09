Смог в Киеве: что советуют врачи
Киевские медики рекомендуют детям и взрослым употреблять сегодня, 9 марта, больше воды в связи с появившимся смогом и не паниковать. Об этом LIGA.net сообщил участковый педиатр поликлиники Святошинского района №1 Павел Смалько.
"Детям нужно выпивать до 1,5 литра в сутки, взрослым и подросткам - до двух литров воды", - отметил врач.
По его словам, не рекомендуется увеличивать объемы жидкости.
"Нужно воздержаться от прогулок, поменьше открывать форточки, никакой паники нет, это не страшно", - сказал Смалько.
По информации LIGA.net, несколько детей утром жаловались на горечь во рту и небольшое головокружение.
"В случае если ребенок себя плохо чувствует, то лучше его, конечно, сегодня оставить дома", - советует специалист.
"Туман. Утренняя ситуация. Карта на 08:00 утра показывает, посмотрите, что практически вся Правобережная Украина (часть, - ред) затянута туманами. И немного даже больше. Дышите через раз, если вы живете в больших, соответственно, загазованных городах. Окна сейчас, к счастью, и так не открываем. Дети пусть, по возможности, посидят дома. Ждем усиления ветра", - отметила синоптик Наталья Диденко.
7 марта сообщалось, что причины сильного тумана в Киеве, который появился вчера вечером и держится в столице до сих пор, сугубо метеорологические
17 января сообщалось, что смог в Киеве связан с погодой и продержится не менее трех дней.
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