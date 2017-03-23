Кличко заявил об опасности остановки метро Киева из-за долгов

В связи с задолженностью метрополитена перед компанией Укррослизинг суд арестовао счета киевской подземки. Кличко заявляет об угрозе остановки метро

Киевский горсовет обратится к правительству, парламенту, президенту Украины, а также Совету нацбезопасности в связи угрозой полной остановки столичного метрополитена из-за задолженности. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба горсовета.

Соответствующее обращение поддержали 89 депутатов. В нем Киевсовет попросит власти о применении санкций к компании Укррослизинг.

В ведомстве пояснили, что в 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о приобретении 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с этой компанией. В период с 2010-го по 2013-й годы Киев задолжал Укррослизинг почти 2 млрд гривен. По иску этой компании суд арестовал 100 вагонов столичного метрополитена.

"А на днях, по постановлению суда, исполнительная служба арестовала теперь уже счета коммунального предприятия "Киевский метрополитен", - сказано в сообщении.

"Угрожающая ситуация сложилась вокруг долга Киевского метрополитена, счета которого, как вы знаете, арестованы по решению суда. А это прямая угроза парализации работы и остановки столичного метро", - заявил Кличко.

Отмечается также, что Киевсовет считает Укррослизинг структурой "прямо аффилированной со страной-агрессором", которая "осуществляет экономическую агрессию против Украины".

Киевсовет просит власти поручить ГПУ, СБУ и МВД активизировать расследование в рамках уголовных производств относительно задолженности метрополитена.

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