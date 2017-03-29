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В Киеве закрыли метро Крещатик из-за сообщения о минировании

29.03.2017 17:26
Также не работает пересадка
В Киеве закрыли метро Крещатик из-за сообщения о минировании

В Киеве станция метро Крещатик закрыта на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.

Также не работает пересадка. 

28 марта полиция изъяла пять гранат у пассажира на станции метро Вокзальная в Киеве. "Во время личного досмотра следственно-оперативная группа обнаружила в его сумке дымовую шашку, сотню патронов калибра 7,62 мм, две гранаты Ф-1, три гранаты РГД-5, девять запалов и два ножа", - рассказали полицейские.

2 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 480 тыс. грн 29-летнему военнослужащему-контрактнику, который в киевском метро перевозил большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ.

Во время задержания на станции Житомирская у него обнаружили и изъяли 391 патрон калибра 7,62 мм, 54 тротиловые шашки общим весом 12 кг, 1 запал к тротиловым шашкам, гранату РГД-5, 81 детонатор.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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