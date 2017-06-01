Священник из Лавры попал в ДТП на Rolls-Royce в центре Киева
01.06.2017 18:25
На бульваре Леси Украинки не разминулись BMW и скандальный Rolls-Royce священника Киево-Печерской лавры
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В центре Киеве на бульваре Леси Украинки не разминулись BMW и скандальный Rolls-Royce священника Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"Тот самый Rolls-Royce …Подробности и обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной информации, участники ДТП оформили все по европротоколу", - сказано в сообщении.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Ранее сегодня сообщалось, что на Подоле произошла стрельба, в результате двое мужчин получили огнестрельные ранения.
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