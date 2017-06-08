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На станции метро Академгородок пассажир совершил самоубийство

08.06.2017 10:00
Движение на красной ветке восстановлено в обычном режиме
На станции метро Академгородок пассажир совершил самоубийство

В Киеве на станции метро Академгородок пассажир совершил самоубийство, прыгнув под поезд. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен в Facebook.

"Движение на красной ветке восстановлено в обычном режиме. Случай летальный. Самоубийство", - говорится в сообщении.

28 мая 2017 года в столичном метро смертельно травмировался мужчина, который пытался прокатиться на вагоне.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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