Движение на красной ветке восстановлено в обычном режиме

В Киеве на станции метро Академгородок пассажир совершил самоубийство, прыгнув под поезд. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен в Facebook.

"Движение на красной ветке восстановлено в обычном режиме. Случай летальный. Самоубийство", - говорится в сообщении.

28 мая 2017 года в столичном метро смертельно травмировался мужчина, который пытался прокатиться на вагоне.

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