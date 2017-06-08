В Киевском зоопарке родился пони: фото
08.06.2017 19:00
Малышу дали имя Майбах
Фото: facebook.com/zoo.kiev.ua
В Киевском зоопарке в семье пони родился малыш. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в Facebook.
"Так как маленький очень живой и красивый, то и имя ему дали соответствующее - Майбах", - говорится в сообщении.
Фото: Facebook.com/zoo.kiev.ua
Пони появился на свет в первые дни лета, уточнили в зоопарке.
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