В Киевском зоопарке родился пони: фото

Малышу дали имя Майбах

В Киевском зоопарке в семье пони родился малыш. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в Facebook.

"Так как маленький очень живой и красивый, то и имя ему дали соответствующее - Майбах", - говорится в сообщении.







Фото: Facebook.com/zoo.kiev.ua

Пони появился на свет в первые дни лета, уточнили в зоопарке.

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