В Киеве автомобиль военных прокуроров врезался в столб: фото
В Протасовом Яру Соломенского района Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военных прокуроров. Об этом сообщает Эспресcо.
Отмечается, что черная машина Skoda двигалась из центра в сторону Соломенской площади и по неизвестным причинам врезалась в столб.
В машине находилось два человека, которых госпитализировали в больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.
"Судя по повреждениям машины, скорость, с которой двигались прокуроры, была очень высокой, ведь в авто почти уничтожена передняя часть", - отмечается в сообщении.
Причину аварии будет устанавливать следствие.
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