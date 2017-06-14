В Киеве автомобиль военных прокуроров врезался в столб: фото

Травмы получили два человека

В Протасовом Яру Соломенского района Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военных прокуроров. Об этом сообщает Эспресcо.

Отмечается, что черная машина Skoda двигалась из центра в сторону Соломенской площади и по неизвестным причинам врезалась в столб.

В машине находилось два человека, которых госпитализировали в больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.





"Судя по повреждениям машины, скорость, с которой двигались прокуроры, была очень высокой, ведь в авто почти уничтожена передняя часть", - отмечается в сообщении.





Причину аварии будет устанавливать следствие.

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