В ДТП на Столичном шоссе погиб сотрудник Управления госохраны

Управлявший мотоциклом сотрудник УГО погиб при столкновении с легковым автомобилем

В Киеве в результате ДТП на Столичном шоссе в ночь на 31 августа погиб сотрудник Управления государственной охраны (УГО). Об этом в Facebook сообщает портал dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, погибший - 38-летний Юрий Рудобаба, который в момент аварии управлял мотоциклом.

"Предварительно, мотоциклист, который ехал с работы из Киева в сторону Козина, врезался в разворачивающееся такси Chevrolet Aveo. Смерть наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы", - сообщает портал.

По информации УНИАН, в пресс-службе УГО подтвердили, что погибший был сотрудником ведомства, однако опровергли сообщение СМИ о том, что он якобы ранее работал охранником президента Петра Порошенко.

"Да, действительно, погибший - наш сотрудник, но он никогда не был в охране президента... Очень положительные характеристики имел", - отметили в УГО.

В пресс-службе столичной полиции тем временем сообщили, что 43-летний водитель Chevrolet в результате столкновения получил ушибы тела, однако госпитализация ему не понадобилась. Ехавшая с ним пассажирка не пострадала.

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По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).

30 августа 2017 года Шевченковский райсуд Киева отпустил сына народного депутата Нестора Шуфрича, подозреваемого в совершении ДТП, на поруки отца.

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