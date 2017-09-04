Полиция ищет очевидцев наезда авто сына Шуфрича на пешехода

В Нацполиции отметили, что проводится объективное расследование дорожно-транспортного происшествия с участием сына народного депутата Нестора Шуфрича

В Киеве сотрудники Нацполиции просят откликнуться очевидцев ДТП, когда Нестор Шуфрич-младший на Бентли сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

"С целью полного всестороннего и объективного расследования уголовного преступления полиция просит откликнуться очевидцев этого ДТП", - отметили в пресс-службе.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 августа в 22:29 возле дома № 117 по ул. Шота Руставели на нерегулируемом пешеходном переходе.

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По данному факту следственное управление столичной полиции начало уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

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