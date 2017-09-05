В двух районах Киева сегодня отключат воду

Без воды останутся несколько домов в Печерском и Святошинском районах

В нескольких домах Киева сегодня из-за ремонтных работ отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-центр Киевводоканала в Facebook.

"5 сентября на Печерске с 10:00 до 17:00 запланирована замена запорной арматуры диаметром 100 мм на ул. Пилипа Орлика, 15/1. В связи с этим будет прекращено водоснабжение домов № 4, 6, 15/5", - сообщают в ведомстве.

Сегодня в 10:00 также начнутся работы на водопроводной сети в Святошинском районе на улице Обуховской, 135-а.

Без воды до 06:00 6 сентября останутся дом №113 на ул. Обуховской и №27 на ул. Анны Ярославны. На это время в Киевводоканале обещали организовать подвоз питьевой воды.

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