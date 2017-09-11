Хищение имущества в Киеве: следствие против чиновника завершено

Первого замглавы Шевченковской РГА столицы подозревают в сговоре с целью незаконного завладения объектами коммунальной недвижимости

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование против первого замглавы Шевченковской райгосадминистрации столицы, которого подозревают в сговоре со служащими предприятий и физлицами и разработке незаконной схемы по завладению объектами коммунальной недвижимости города. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Как утверждают в прокуратуре, план заключался в подделке правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, которые в дальнейшем использовались в нотариальных конторах для смены собственника на подставных лиц. После этого имущество якобы переоформлялось на подконтрольные чиновнику предприятия или отчуждалось в пользу третьих лиц.

"По такой схеме с начала 2015 по декабрь 2016 годов возглавляемая первым замглавы РГА преступная группа незаконно вывела из коммунальной собственности шесть объектов недвижимости (нежилые здания и квартиры). Размер нанесенного ущерба составляет почти 36,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Также, по версии правоохранителей, чиновник якобы незаконно завладел средствами подконтрольных ему коммунальных предприятий на сумму 4,1 млн грн.

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Сейчас всем подозреваемым и их защитникам объявлено об окончании досудебного расследования и открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

Кроме того, сообщается, что по искам прокуратуры четыре объекта недвижимости, которые были незаконно отчуждены, уже возвращены территориальной общине Киева. По еще двум помещениям судебное разбирательство продолжается.

В августе 2017 года в суд было передано дело против киевского частного нотариуса, обвиняемого в незаконной перерегистрации права собственности на квартиры в центре столицы общей стоимостью более 62 млн грн.

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