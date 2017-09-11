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Спасатели назвали причину задымления в столичном метро - СМИ

11.09.2017 20:02
Сейчас на Подоле полиция перекрыла движение на Нижнем и Верхнем Валу. Остановились также трамваи, которые ходят до Контрактовой площади
Спасатели назвали причину задымления в столичном метро - СМИ
Фото: hromadske.ua

Задымление в киевском метрополитене, из-за которого возникли перебои в движении поездов на синей ветке, было вызвано коротким замыканием. Об этом корреспонденту Укринформа рассказали спасатели, которые привлекались к ликвидации аварийной ситуации.

"Было короткое замыкание, но без воспламенения", - сказал один из пожарных, уточнив, что замыкание произошло на перегоне между станциями метро "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко".

Сейчас на Подоле полиция перекрыла движение на Нижнем и Верхнем Валу. Остановились также трамваи, которые ходят до Контрактовой площади, сообщает агентство.

Ранее в Киевском метро приостановили движение поездов на синей ветке. Причиной стало задымление на перегоне между двумя станциями.

По состоянию на 19:45 движение поездов осуществляется от станции Петровка до Героев Днепра и от Майдана Независимости то станции Теремки. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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