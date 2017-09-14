В Киеве подпорная стена обрушилась на жилой дом: фото
В Киеве в районе Совских прудов подпорная стена обрушилась на частный дом; причина ЧП может быть связана со строительными работами, которые ведутся неподалеку. Об этом сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук, передает Сегодня.
Инцидент произошел в среду, 13 сентября, в Ясиноватском переулке (Голосеевский район столицы).
По словам Ткачука, вероятнее всего, причиной обвала стала собравшаяся под стеной пульпа - смесь глины и воды, которая образовалась из-за строительных работ неподалеку.
"Под подпорной стенкой, скорее всего, образовалась пульпа в пустотах, где раньше, возможно, были подвалы частного сектора. Она выдавила эту подпорную стенку. Стена из кирпичей обвалилась на дом в частном секторе. Мы (спасатели - ред.) вчера все это убрали", - сказал чиновник, отметив, что в результате ЧП никто не пострадал.
Ткачук также опроверг информацию СМИ о том, что в Ясиноватском переулке якобы прорвало трубу и вода разрушила расположенные там гаражи. "Там нет ни гаражей, ни водопровода", - подчеркнул он.
Место происшествия на карте Киева
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В ночь на 7 сентября 2017 года в Киеве в Лабораторном переулке в гаражном кооперативе обрушились три гаража.
Фото: dtp.kiev.ua
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