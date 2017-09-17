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В Киеве температура воздуха побила очередной рекорд

17.09.2017 19:49
Ранее самая высокая температура 17 сентября была зафиксирована 78 лет назад
В Киеве температура воздуха побила очередной рекорд
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Температура воздуха в Киеве побила очередной температурный рекорд, который держался на протяжении 78 лет. Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

"Рекорд есть! В Киеве самая высокая температура воздуха 17 сентября была зафиксирована в 1939 году +28,5 градусов.

Но сегодня превышен. Сегодня в столице +30, +31 градус", - сообщила она.

Ранее в Национальном управлении по исследованию океанов и атмосферы США сообщили, что 2016 год был самым жарким за 137 лет наблюдений. Кроме того в 2016 году поднялся до рекордного показателя уровень мирового океана.

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