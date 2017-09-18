В Киеве задержали ограбивших дальнобойщика рецидивистов: фото

Злоумышленники не успели потратить чужие деньги - их остановили оперативники

Киевские полицейские задержали мужчин, ограбивших дальнобойщика. Злоумышленники не успели потратить чужие деньги - их остановили оперативники. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Двое мужчин залезли в кабину фуры, водитель которой остановился отдохнуть. В салоне авто они начали угрожать физической расправой и отобрали у водителя деньги.

Житель Закарпатской области, 1972 года рождения, вовремя обратился в полицию и предоставил приметы нападавших. Благодаря этому правоохранителям удалось быстро их задержать вместе с вещественными доказательствами.

На место выехала следственно-оперативная группа управления и изъяла похищенные у дальнобойщика деньги.

Злоумышленников, 1972 и 1978 гг, доставили в Святошинское управление полиции, где их задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Один из них - иностранец. Злоумышленники ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители проверяют информацию о причастности задержанных к совершению других преступлений на территории столицы.

Ранее сообщалось, что 17 сентября в Николаеве на парковке супермаркета Сильпо на улице Чкалова неизвестный ограбил автомобиль Peugeot, принадлежащий депутату Николаевского городского совета Ларисе Веселовской.

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