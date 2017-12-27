В Киеве судья на внедорожнике насмерть сбил пешехода - СМИ
27.12.2017 23:44
Автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. От полученних травм пешеход скончался на месте
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве на улице Васильковская возле ВДНХ водитель внедорожника Land Rover с номерными знаками АА2252АО сбил мужчину на пешеходном переходе. Пешеход скончался на месте, сообщает dtp.kiev.ua.
На месте работают следственно-оперативная группа, патрульная полиция и скорая помощь.
Как сообщает Hromadske со ссылкой на данные МВД, автомобиль принадлежит судье Васильковского междунаройнного суда Киевской области Сергею Корниенко.
Сейчас его доставили для прохождения теста на содержание алкоголя в крови.
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