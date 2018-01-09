Полиция ищет взрывчатку в двух пригородных поездах
Полиция, после получения анонимных сообщений, ищет взрывчатку в двух пригородных поездах Укрзалізниці. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Звонок с угрозой поступил в 17.40. Звонивший сообщил о минировании поездов №6083 сообщением Киев-Роток. В рейс поезд должен был отправиться в 18:10. Поезд задержали на станции Киев-Пассажирский. Пассажиры эвакуированы.
Также неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании электропоезда №6019 Киев-Фастов, который в данный момент находится в Фастове.
Проводятся оперативно-розыскные действия по выявлению взрывных устройств.
Напомним, перед Новым годом анонимы сообщили о "минировании" 30 аэропортов по всей России.
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