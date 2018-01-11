В Киеве в ДТП попала машина скорой помощи: есть пострадавшие
11.01.2018 08:29
В результате аварии на проспекте Академика Глушкова на юге столицы пять человек получили травмы
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве сегодня, 11 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
В результате аварии на проспекте Глушкова пять человек получили травмы различной степени тяжести.
"Скорая одной из частных фирм, перевозя ребенка, протаранила попутный Шевроле, который решил развернуться в дырке отбойника. Удар пришелся в левый борт. Пострадал весь экипаж скорой, пять человек. Ребенка пересадили во второй автомобиль", - отмечается в сообщении.
3 января правоохранители устанавливали механизм ДТП в Святошинском районе Киева.
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