В Киеве в ДТП попала машина скорой помощи: есть пострадавшие

В результате аварии на проспекте Академика Глушкова на юге столицы пять человек получили травмы

В Киеве сегодня, 11 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

В результате аварии на проспекте Глушкова пять человек получили травмы различной степени тяжести.

"Скорая одной из частных фирм, перевозя ребенка, протаранила попутный Шевроле, который решил развернуться в дырке отбойника. Удар пришелся в левый борт. Пострадал весь экипаж скорой, пять человек. Ребенка пересадили во второй автомобиль", - отмечается в сообщении.

3 января правоохранители устанавливали механизм ДТП в Святошинском районе Киева.

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