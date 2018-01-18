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Из-за погоды сегодня ограничен въезд грузовиков в Киев

18.01.2018 02:30
Из-за предупреждения об ухудшении погодных условий с полуночи въезд крупногабаритного транспорта в столицу запрещен
Из-за погоды сегодня ограничен въезд грузовиков в Киев
Фото: kievcity.gov.ua

С полуночи четверга, 18 января ограничен въезд грузового транспорта в Киев. Об этом сообщил Укравтодор.

Решение продлили в связи с информацией от гидрометцентра об ухудшении погодных условий и для бесперебойной работы спецтехники на улицах.

Утром 17 января в связи с ухудшением погодных условий был ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта в направлении с Бориспольской трассы.

18 января в Украине прогнозируется существенное осложнение погодных условий: во многих областях страны ожидается метели и сильные снегопады.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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