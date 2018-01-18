Из-за погоды сегодня ограничен въезд грузовиков в Киев

Из-за предупреждения об ухудшении погодных условий с полуночи въезд крупногабаритного транспорта в столицу запрещен

С полуночи четверга, 18 января ограничен въезд грузового транспорта в Киев. Об этом сообщил Укравтодор.



Решение продлили в связи с информацией от гидрометцентра об ухудшении погодных условий и для бесперебойной работы спецтехники на улицах.

Утром 17 января в связи с ухудшением погодных условий был ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта в направлении с Бориспольской трассы.



18 января в Украине прогнозируется существенное осложнение погодных условий: во многих областях страны ожидается метели и сильные снегопады.

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