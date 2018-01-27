USD:  28.41  28.70   EUR:  35.19  35.85  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В прошлом году в Киеве насчитали больше 1700 незаконных МАФов

27.01.2018 09:58
В Киевводоканале утверждают, что незаконные МАФы мешают устранять аварии и угрожаю жизни людей
В прошлом году в Киеве насчитали больше 1700 незаконных МАФов
Фото: КГГА

В 2017 году в Киеве обнаружили 1732 незаконных МАФов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Из них 1239 были в охранных зонах водопроводного хозяйства, а 493 - в зонах канализационного хозяйства.

Сотрудники Киевводоканала демонтировали или перенесли около 90 таких сооружений.

В Киевводоканале подчеркивают, что МАФы не только мешают быстрому реагированию на аварии, но и угрожают жизни людей. 

Читайте также: Экономика киоска: нужны ли Киеву МАФы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 