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Перестрелка в Киеве: умер второй пострадавший

29.01.2018 15:53
По словам источника LIGA.net в силовых структурах, второй раненый мужчина умер в карете скорой помощи
Перестрелка в Киеве: умер второй пострадавший
Фото: facebook.com/Оксана Блищик
В Киеве умер второй раненый в перестрелке возле метро Берестейская. Об этом сообщил источник LIGA.net в силовых структурах.

"Второй раненый, который получил огнестрельное ранение в живот, умер в карете скорой помощи", - уточнил источник.

Оба участника перестрелки были сотрудниками одного из частных охранных агентств.

Источник LIGA.net добавил, что полиция задержала одного из участников перестрелки, жителя Винницкой области.

Ранее сегодня сообщалось, что в помещении национальной лотереи по улице Лагерной находились пять представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме. Между ними началась драка и прозвучало несколько выстрелов. После этого неизвестные в черной форме разбежались в разные стороны. В перестрелке два человека получили огнестрельные ранения, один из них, 1983 года рождения, умер до прибытия скорой помощи.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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