Перестрелка в Киеве: умер второй пострадавший

По словам источника LIGA.net в силовых структурах, второй раненый мужчина умер в карете скорой помощи

Фото: facebook.com/Оксана Блищик



"Второй раненый, который получил огнестрельное ранение в живот, умер в карете скорой помощи", - уточнил источник.

Оба участника перестрелки были сотрудниками одного из частных охранных агентств.

Источник LIGA.net добавил, что полиция задержала одного из участников перестрелки, жителя Винницкой области.

Ранее сегодня сообщалось , что в помещении национальной лотереи по улице Лагерной находились пять представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме. Между ними началась драка и прозвучало несколько выстрелов. После этого неизвестные в черной форме разбежались в разные стороны. В перестрелке два человека получили огнестрельные ранения, один из них, 1983 года рождения, умер до прибытия скорой помощи.

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Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. В Киеве умер второй раненый в перестрелке возле метро Берестейская. Об этом сообщил источник LIGA.net в силовых структурах.

ЛIГАБiзнесIнформ

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